Ecco quali sono le location di Amiche da morire, il film con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore.

Tre donne molto diverse tra loro che diventeranno molto unite a causa di un terribile segreto: è questa la trama di Amiche da morire, la divertente commedia diretta da Giorgia Farina che ha per protagoniste principali Gilda, Crocetta e Olivia, che abitano in un’isola di un arcipelago siciliano. Vediamo ora quali sono le location del film.

Amiche da morire. le location del film

Come detto in precedenza, Amiche da morire è ambientato in un’isola di un arcipelago della Sicilia, né il paese né l’isola vengono però mai nominati, anche se la presenza dello stabilimento di lavorazione del tonno fa pensare che la storia possa essere ambientata a Favignana. Ma questo è l’unico indizio perché in realtà le riprese della commedie non si sono svolte in Sicilia (nemmeno una scena è stata girata in qualche parte dell’isola).

Claudia Gerini

Per trovare le location di Amiche da morire bisogna infatti andare in Puglia. La regista Giorgia Farina ha infatti girato in parte a Polignano a Mare, dove si trova Cala Incina, la spiaggia dove è presente la caverna in cui si nasconde Rocco, in parte a Bari, dove si trova la fabbrica dove lavora Crocetta, in parte a Massafra, di cui si può riconoscere Piazza dei Santi Medici con la chiesa da dove parte la processione, e infine in parte a Monopoli, dove è riconoscibile il porto antico.

Amiche da morire: il cast del film

Le tre protagoniste principali di Amiche da morire, Gilda, Crocetta e Olivia, sono interpretate rispettivamente da Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi. Nel cast del film è presente poi anche Vinicio Marchioni nei panni dell’ispettore Nico Malachia. Completano il cast Marina Confalone, Antonella Attili, Lucia Sardo, Adriano Chiaramida e Tommaso Ramenghi.

