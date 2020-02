Amiche da morire: 5 curiosità su film dove le donne regnano!

Amiche da morire è il film diretto da Giorgia Farina con protagoniste Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi. Scopriamo di più!

Amiche da morire è una commedia scritta e diretta da Giorgia Farina. È un film tutto al femminile, nel quale la suspance e un leggero velo thriller tengono lo spettatore incollato allo schermo, insieme a risate e divertimento. Le protagoniste del film sono Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore che interpretano tre amiche che dovranno unirsi per riuscire a salvarsi dai pregiudizi di una società a metà tra la modernità e il bigottismo. Scopriamo di più su questo film!

Amiche da morire: dove è stato girato? 5 curiosità

Scopriamo insieme qualche curiosità simpatica sul film che forse non conoscevi!

• La regista ha affermato che la sua commedia ha molti tratti del noir inglese.

Fonte foto: https://www.imdb.com/title/tt2343371/

• Claudia Gerini e Gilda, il suo personaggio, hanno una cosa in comune… entrambe amano le arti marziali!

• Il film è ambientato il Sicilia, in realtà però è stato girato in Puglia tra Monopoli, Massafra e Polignano a Mare.

• Giorgia Farina, la regista, imitava le voci delle protagoniste, leggendo lo script, per far capire alle attrici quale doveva essere il risultato finale.

• Il film è stato molto premiato: Giorgia Farina ha vinto il David di Donatello come miglior regista emergente e le tre protagoniste hanno vinto il Super Ciak D’Oro nell’edizione 2013.

Amiche da morire: la trama

In un’isola poco precisata del sud Italia tre donne, molto diverse tra loro, si uniscono per salvarsi la pelle perché rimangono coinvolte in un omicidio.

Le protagoniste sono: Gilda (Claudia Gerini) è una escort, Olivia (Sabrina Impacciatore) che è una donna elegantissima e molto bella che in paese suscita molta invidia e in fine c’è Crocetta (Cristiana Capotondi) accusata in paese di essere una iettatrice. Queste tre donne faranno di tutto per poter essere scagionate dopo che un commissario della polizia, arrivato in città, comincia a sospettare di loro.