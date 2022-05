Dopo i rumors è arrivato l’annuncio ufficiale: Ambra Angiolini nuovo giudice di X Factor. Sui social la donna ha fatto vedere il suo provino.

Mancava praticamente solo l’ufficialità sulla nomina di Ambra Angiolini come nuovo giudice del noto talent X Factor. Dopo le varie anticipazioni, ecco finalmente l’annuncio da parte dei canali ufficiali del programma ma anche della stessa showgirl. Ma non solo. La giovane conduttrice e attrice ha fatto di più, mostrando sui social come è andato il provino al quale si era sottoposta per prendere appunto tale ruolo.

Ambra Angiolini giudice di X Factori: l’annuncio e il provino

Ambra Angiolini

Attraverso i propri canali ufficiali social, Ambra Angiolini ha finalmente rivelato di essere una dei giudici del noto talent X Factor. La donna si è mostrata in un filmato raccontato e facendo vedere anche come è andato il suo provino per aggiudicarsi tale importante ruolo.

“È andata così: ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino come è giusto che sia. Come quelli che vedrò io. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: ‘Vai, vai, vai’. Ho ricevuto quattro sì. X Factor arrivo”, le parole della donna.

Di seguito l’annuncio ufficiale di X Factor con un post social su Twitter:

Mentre qui sotto il provino di Ambra pubblicato con un post sul suo profilo Instagram:

Al momento non sono stati annunciati altri giudici ma dalle indiscrezioni, insieme ad Ambra e al grande ritorno di Fedez, potrebbero esserci Manuel Agnelli e Dargen D’Amico, anche se per questi ultimi due si tratta ancora solamente di rumors.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG