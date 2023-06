Amadeus è già a lavoro per la nuova edizione del Festival di Sanremo e ha annunciato che saranno presenti delle modifiche nel regolamento.

In vista della nuova edizione del Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus è già a lavoro e lui stesso ha svelato al TG1 Mattina Estate che saranno presenti alcune modifiche nel regolamento.

“Il regolamento sarà diverso da quello degli anni scorsi: ci saranno novità che magari verrò a svelare al Tg1”, ha dichiarato, e ancora: “Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai”. Durante l’estate Amadeus ascolterà le nuove proposte musicali fatte dagli aspiranti concorrenti dello show.

Amadeus

Amadeus: il regolamento cambia a Sanremo 2024

I fan sono in trepidante attesa di saperne di più in merito alla nuova edizione del Festival di Sanremo (che anche questa volta sarà condotto da Amadeus). Il conduttore non ha ancora rivelato quali modifiche interesseranno il regolamento del programma e al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Amadeus ha anche svelato che, come per le edizioni precedenti, dedicherà tutta l’estate (ferie comprese) all’ascolto delle nuove proposte musicali fatte dagli aspiranti concorrenti. Il conduttore inoltre starebbe seguendo i preparativi legati all’evento (come la costruzione della nuova scenografia in compagnia dello scenografo Gaetano Castelli).

Riproduzione riservata © 2023 - DG