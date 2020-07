Come allontanare vespe e api? Ecco i consigli della nonna

Come allontanare vespe e api utilizzando metodi casalinghi efficaci sin dal primo tentativo, seguendo i consigli della nonna.

Con il bel tempo le vespe e le api, e gli insetti in generale, escono e possono creare fastidio. I soggetti allergici devono prestare particolare attenzione a questi perché possono causare delle spiacevoli conseguenze, in particolare chi abita in campagna in piacevoli ambienti circondati dal verde. La soluzione a questo problema sta in alcuni metodi fai da te ed economici per allontanare vespe e api in modo efficace, così da potersi godere in pace la propria casa e il proprio giardino!

Vespe e api a casa e nel giardino: i consigli per allontanarle

Non solo mosche e zanzare, bisogna difendersi anche da vespe e api. Per quanto siano degli insetti importanti per il ciclo della vita è meglio tenerli lontani da casa ed evitare di farsi pungere.

-C’è un vecchio rimedio della nonna efficace sin dai primi minuti che può aiutare a farli scappare via, ovvero il caffè. Per quanto l’odore sia molto piacevole per alcune persone, per le api e le vespe è davvero insopportabile. La reazione è un po’ come quella delle mosche davanti al basilico, che le fa scappare via. Per essere efficace basta mettere del caffè macinato in un vecchio portacandele e poi con l’aiuto di un accendino dare fuoco al caffè, così che possa sprigionare il suo aroma.

-Altri rimedi green sono il basilico e la citronella. Posizionate delle piante in giardino o in alcuni punti strategici della casa così che l’odore possa sprigionarsi e allontanare le vespe.

-In alternativa sono ottimi e pratici gli oli essenziali, alla citronella o all’eucalipto per non far avvicinare mosche, api e vespe.

-Da provare, infine, anche l’aglio. Lasciate un mazzo di aglio appeso in alcune zone del giardino e vespe e api si terranno alla larga.

