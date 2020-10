Su Sky arriva la serie TV Alfredino – Una storia italiana: racconta l’incidente di Vermicino che nel 1981 commesse tutto il Paese. Ecco la trama e il cast.

La sera del 10 giugno del 1981 è una di quelle che tutta Italia ricorda: il piccolo Alfredo Rampi, un bambino di appena sei anni, cadde in un pozzo artesiano a Selvotta, una piccola frazione di campagna vicino a Frascati. Dopo tre giorni di vani tentativi di salvarlo ed estrarlo dal pozzo, profondo 60 metri, morì. L’evento colpì l’Italia intera anche per via della lunga diretta Rai sul posto, nelle ultime 18 ore del caso. Ora la storia dell’incidente di Vermicino è raccontata da Alfredino – Una storia italiana, la serie TV prodotta e distribuita da Sky.

Alfredino – Una storia italiana: dalla realtà alla serie TV

L’incidente di Vermicino, grazie alla diretta della Rai incollò davanti alla televisione 21 milioni di italiani. Una diretta iniziata per via di un’incauta dichiarazione del capo dei Vigili del Fuoco, Elveno Pastorelli, che affermò che nel giro di pochi minuti il piccolo Alfredo sarebbe stato salvato.

Così non fu, ma l’attenzione dei telespettatori si era ormai completamente catalizzato su Vermicino. La tragedia e la mancanza di organizzazione dei soccorsi fu la spinta decisiva per la nascita della Protezione Civile.

Alfredino – Una storia italiana: il cast della serie TV

La protagonista principale della serie TV Alfredino – Una storia italiana è la madre del bimbo, Franca Rampi, che è interpretata da Anna Foglietta. Luca Angeletti veste invece i panni del padre, Ferdinando Rampi.

Anna Foglietta

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Francesco Acquaroli nei panni del comandante dei Vigili del Fuoco, Elveno Pastorelli. Beniamino Marcone interpreta Marco Faggioli, uno dei soccorritori, Vinicio Marchini invece impersona Nando Broglio, che in quelle drammatiche ore creò un rapporto di fiducia con il piccolo Alfredo.

Daniele La Leggia e Giacomo Ferrara vestono panni dei due speleologi Tullio Bernabei e Maurizio Monteleone che provano a salvarono il bambino. Riccardo De Filippis è invece Angelo Licheri, l’ultimo uomo a calarsi nel pozzo. Infine, nel cast è presente anche Massimo Dapporto nei panni del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.