Alessandra Amoroso incinta: Maria De Filippi lo ha intuito prima ancora che lei lo dicesse. Il racconto emozionante.

Alessandra Amoroso è incinta e la notizia ha emozionato i fan e l’intero mondo dello spettacolo. La cantante salentina, 38 anni, ha raccontato a Radio 105 un retroscena tenero e sorprendente: Maria De Filippi ha intuito la sua gravidanza prima ancora che lei la comunicasse ufficialmente. Scopriamo in che modo la “queen” di Mediaset ha scoperto la gravidanza della cantante.

Il retroscena della telefonata: “Mi ha detto ‘sei incinta’, e aveva ragione”

Durante l’intervista, Alessandra ha rivelato: “Tra le prime persone a sapere della bimba in arrivo c’è stata Maria, io ancora non l’avevo detto in giro. Infatti lei l’ha saputo senza che io lo dicessi di preciso“.

Il rapporto tra le due è sempre stato molto stretto, e la Amoroso non ha mai nascosto di considerare Maria una sorta di seconda madre.

Il momento della rivelazione è avvenuto nel corso di una telefonata in cui la cantante chiedeva un consiglio medico. “Le avevo chiesto un consiglio per fare delle analisi generiche e lei, di botto, mi ha detto: ‘Ma tu sei incinta‘” ha raccontato Alessandra. “Non ce l’ho fatta a mentire, le ho detto di sì. C’aveva preso“.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

Maria De Filippi, che ha sempre avuto un‘intesa speciale con la vincitrice di Amici 2009, ha colto subito i segnali.

Una nuova vita in arrivo per Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso, visibilmente emozionata, ha raccontato anche del futuro nome della bambina: si chiamerà Penelope. Il papà è Valerio Pastore, 31enne tecnico audio che da tempo accompagna l’artista nella sua carriera.

Ospite a Le Iene, Alessandra ha tenuto un monologo toccante in cui ha parlato delle emozioni che sta vivendo: “Sto provando gioia, impazienza e una paura profonda“.