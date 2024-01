Particolare raccontato arrivato dai social in queste ore che riguarda Alessandra Amoroso. La cantante è stata mandata via da un ristorante.

Non avrebbe potuto fare altrimenti nonostante l’importanza del cliente. Parliamo di quanto accaduto ad un giovane che lavora nella ristorazione che si è trovato a mandare via da un noto locale Alessandra Amoroso e, probabilmente, il suo fidanzato. Il curioso racconto arriva dai social dove un giovane ha spiegato di essersi trovato a dover “respingere” la richiesta della nota artista di avere un tavolo per pasteggiare in quanto il ristorante era al completo.

Alessandra Amoroso mandata via dal ristorante: il racconto

Attraverso alcuni video su TikTok, un giovane ragazzo che lavora in un noto locale di Ossana, in provincia di Trento, ‘Antica Osteria’ ha raccontato di aver dovuto mandare via la Amoroso dal ristorante in quanto al completo. Un’esperienza davvero singolare visto che sul momento non si era accorto neppure si trattasse della famosa cantante.

“Ho mandato via Alessandra Amoroso dal ristorante“, ha detto il giovane. “Entra questa ragazza con il compagno e mi chiede se avessi un tavolo, io guardo l’agenda e le rispondo di no, perché eravamo al completo. Lei mi ringrazia si gira e se ne va”.

Il ragazzo ha spiegato che solo dopo ha capito di aver mandato via l’artista famosa visto che in tanti nel locale l’avevano riconosciuta.

Successivamente, sul finale del racconto, il ragazzo ha anche invitato la brava Alessandra, prossima al ritorno a Sanremo a febbraio, a tornare nel ristorante.

Detto, fatto. La cantante, infatti, si è presentata, questa volta prenotando e facendosi servire proprio da lui. “Io l’ho invitata a tornare e lei è venuta ieri”, ha detto il ragazzo. “Ho chiesto al titolare se potessi servirla io e a lui è sembrata una cosa giusta. Ragazzi vi giuro ero in ansia ma è stata una esperienza molto bella. Lei è stata gentilissima e dolcissima mi ha messo subito a mio agio”. Tutto è bene quello che finisce bene…

Di seguito anche i post su TikTok del ristoratore con il racconto di quanto accaduto, sia la “cacciata” che il lieto fine:

@marzianoandrea Io non ci credo ancora! Ho mandato via @Alessandra Amoroso dal ristorante!😂 – Antica Osteria Ossana 😉 ♬ suono originale – Marziano 👽