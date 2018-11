Alberico Lemme: tutto sul dietologo dei vip e sulla sua curiosa dieta!

Sapevi che Alberico Lemme ha fatto perdere ben 17 kg a Flavio Briatore? Scopriamo alcune curiosità sul farmacista e dietologo dei vip!

Nato l’ 11 febbraio 1958 (Acquario), Alberico Lemme è un farmacista conosciuto dal grande pubblico televisivo come il dietologo dei vip. Sono tanti, infatti, i personaggi famosi che sono ricorsi alla dieta Lemme per perdere peso.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata Alberico Lemme!

Alberico Lemme: la dieta e le critiche

Grazie alla sua dieta sembra che alcune personalità del mondo dello spettacolo siano riuscite a perdere la quantità di kg desiderati. La cosa curiosa, e anche fortemente criticata della dieta di Alberico Lemme, è che tra gli alimenti previsti ci sarebbero pasta, burro e olio. Oltre a Briatore, che avrebbe perso oltre 17 kg, seguono i suoi consigli Lorella Cuccarini, Lucio Presta, Paola Perego, Romina Power e Silvio Berlusconi.

Il suo motto è: “La frutta e la verdura fanno ingrassare. Ha mai visto un maiale magro?”. Per questo nella sua dieta non è previsto il consumo di frutta e verdura.

Ha rivelato lui stesso a Dagospia di aggredire verbalmente i suoi pazienti, dando loro dei “ciccioni” per motivarli.

Alberico Lemme: la vita privata

A Domenica Live ha raccontato di non avere un buon rapporto con le donne: “Non mi hanno fatto nulla, mia madre è una bravissima donna, non mi ha trattato male da bambino, non ho vissuto neanche delusioni causate da altre donne. Ho solo verificato che il cervello femminile è emotivo“.

Per questo motivo sembra essere single per scelta: “Non sono innamorato e non cerco nessuna donna”, ha spiegato Lemme al settimanale Novella 2000 a maggio 2018.

Ha, però, due figli. La figlia femmina ha seguito le orme paterne, e come lui è diventata farmacista. I due sono dei volti noti nei salotti di Canale 5 (Pomeriggio Cinque e Domenica Live): sono spesso intervenuto per difendere la filosofia di papà.

Dalla madre dei suoi due figli, Lemme, sembrerebbe essersi separato, ma non è noto quali siano i loro rapporti. Su Instagram, dov’è attivissimo, non parla mai dei suoi affeti.

