“Seri problemi di salute per Al Bano”: ansia per l’indiscrezione

Cosa succede ad Al Bano? Secondo le ultime indiscrezioni, l’artista avrebbe seri problemi di salute e potrebbe essere operato.

Ci risiamo: nuove voci sulla salute di Al Bano Carrisi. Questa volta le indiscrezioni arrivano direttamente da Dillinger News, la testata giornalistica di Fabrizio Corona. Pare, infatti, che il noto artista di Cellino San Marco possa avere serie problematiche che potrebbero costringerlo addirittura ad un trapianto prossimamente.

Al Bano, l’indiscrezione sulla salute

Sono ore di agitazione per le condizioni di salute di Al Bano Carrisi. Il cantante, infatti, è nuovamente al centro di voci relativamente a presunte problematiche. A riportare l’indiscrezione, come anticipato, è stata Dillinger News, il media di Fabrizio Corona.

Al Bano Carrisi

Tramite un post su Instagram, infatti, il media ha fatto sapere: “Ci dobbiamo preoccupare di nuovo per la salute di Al Bano Carrisi, operato da poco per un problema alle corde vocali. Fonti vicine al cantante, con cui abbiamo parlato, sosterrebbero che sarà necessario intervenire con un trapianto di fegato”.

I precedenti e la smentita

Per il cantante di Cellino San Marco non si tratta della prima volta in cui viene chiamato in causa per presunti problemi legati alla sua salute e persino alla sua presunta morte.

In precedenza era stato lo stesso artista a voler respingere con forza ogni questione parlando immediatamente dopo la divulgazione di alcune notizie.

Adesso, per il momento, non arrivano né conferme né smentite, ma sicuramente Carrisi non farà mancare un commento su tali voci.

L’intervento alle corde vocali

Le condizioni di Al Bano restano ancora un rebus. La certezza, al momento, è che nel mese di novembre l’artista aveva fatto sapere di essere stato operato alle corde vocali. “Un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine, ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito”, erano state le sue parole all’Adnkronos.