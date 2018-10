5 cose che non sai su Al Bano Carrisi: dalla storia con Romina a quella con Loredana Lecciso!

Sopriamo cosa c’è da sapere su Al Bano: dallo storico amore per la moglie Romina Power alla storia con Loredana Lecciso, tutte le curiosità sul cantante.

Al Bano è uno dei volti più noti del panorama musicale Italiano. Nato da una famiglia pugliese di contadini il 20 maggio del 1943 sotto il segno del Toro, giovanissimo si trasferisce a Milano con la vocazione di diventare cantante. Dopo i più disparati lavori, la voce unica del cantante lo conduce a uno straordinario successo, che lo consacra a oltre 50 anni di onorata carriera. Scopriamo cosa c’è da sapere su Al Bano Carrisi e sulla sua vita privata, e soprattutto sulle storie con le due donne della sua vita Romina Power e Loredana Lecciso!

5 curiosità su Al Bano Carrisi

– Ha incontrato Loredana Lecciso mentre accompagnava a scuola le sue figlie Cristel e Romina Jr.

– Nel 1992 ha querelato Michael Jackson per un presunto plagio del suo brano I cigni di Balaka. In seguito al fatto fu ritirato dal commercio l’album del re del pop Dangerous. Al Bano perse la causa, e fu costretto a pagare le spese processuali.

– Ha scritto un’autobiografia intitolata La mia vita in cui ha deciso di parlare di tutto eccetto delle due donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso. Per loro ha riservato all’interno del libro due pagine bianche.

– Lo scoprì Pippo Baudo entrando per caso al ristorante dove Al Bano lavorava come cameriere: “Stavo cenando al Dollaro, un ristorante milanese che costava 660 lire, l’equivalente di un dollaro appunto. Invece degli spaghetti, il cameriere portò una chitarra e cominciò a cantare. “Che voce!” pensai. Era Al Bano. Di giorno lavorava alla Breda, la sera ai tavoli. Gli dissi di venire in Rai il mattino dopo.”

– Per il cantante la scomparsa di sua figlia Ylenia è una ferita sempre aperta, e ha raccontato a Costanzo tra le lacrime: “La cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ylenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta”

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso: cosa c’è da sapere

Alla fine degli anni ’70, sul set del film Nel Sole, Al Bano conosce Romina Power che diventa sua moglie e compagna artistica per oltre 20 anni. La coppia ha quattor figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina jr. Nel 1993 scompare in circostanze misteriose la loro figlia, Ylenia, e dopo pochi anni la coppia finisce per separarsi a causa del troppo dolore. Al Bano ha sempre sostenuto che la figlia fosse morta, mentre Romina Power non si arrenderà mai e continuerà le sue ricerche.

Nel 2001 il cantante di Cellino San Marco si lega sentimentalmente a Loredana Lecciso, da cui ha i due figli Jasmine e Albano Jr. Nel 2018 il cantante annuncia la separazione dalla seconda compagna, e riapre le speranze dei suoi fan che sperano di vederlo ancora insieme all’ex moglie.

Per il resto è appassionato di calcio, viaggi e, ovviamente, musica! Lo si vede dal suo profilo Instagram, dove il cantante condivide tanti scatti della sua quotidianità.