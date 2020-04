Ai confini del mondo: ecco le location del film della saga Pirati dei Caraibi

Ai confini del mondo è il terzo film della saga cinematografica de Pirati dei Caraibi: ecco i luoghi dove è stata girata la pellicola.

Nel 2007 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è arrivato il terzo capitolo della fortunata saga Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo. A dirigere il film è stato Gore Verbinski, il regista anche dei due precedenti capitolo della saga: La maledizione della Prima Luna e La Maledizione del Forziere Fantasma. La pellicola ha immediatamente conquistato il pubblico come dimostrano gli oltre 900 milioni di incassi ai botteghini. Vediamo ora insieme quasi sono i luoghi nei quali è stato girato il film.

Ai confini del mondo: le location del film

Così come per i precedenti due film della saga di Pirati dei Caraibi, sono state le Bahamas ad aver ospitato per la maggior parte delle scene il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori.

Oltre che nelle isole caraibiche, una parte del film è stata girata anche a Los Angeles: in particolare la scena del duello finale tra la Perla Nera e L’olandese volante è stata realizzata in una vecchi fabbrica di Boeing della città della California.

La scena che appare dopo i titoli di coda, nella quale Will torna da Elizabeth e dal figlio a bordo del L’olandese volante, è stata invece girata in Irlanda del Nord.

Ai confini del mondo: il cast del film

Come sempre, il grande protagonista anche di questo terzo capitolo della saga Pirati dei Caraibi è Johnny Depp, che torna a interpretare il ruolo dell’eccentrico Capitano Jack Sparrow. In Ai confini del mondo ritroviamo poi Orlando Bloom nei panni di Will Turner, Keira Knightley in quelli di Elizabeth Swann.

Completano il cast Geoffry Rush nei panni di Hector Barbossa, Bill Nighy in quelli di Davy Jones, Stellan Skarsgard è Sputafuoco Bill, Show Yun-fat è invece Sai Feng. Ma la vera stat del film è il chitarrista dei Rolling Stone Keith Richards, che veste i panni di Capitan Edward Teague, padre di Jack Sparrow.

