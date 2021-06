Amadeus e Giovanna Civitillo potrebbero condurre la prossima edizione di Affari Tuoi. Da Viale Mazzini circola l’indiscrezione.

Tra dubbi e certezze, Rai 1 ha un punto fermo dal quale ripartire: Amadeus. Il conduttore ravennate, che nell’ultimo biennio si è occupato del Festival di Sanremo in veste sia di conduttore che di direttore artistico, manterrà la consueta collocazione nell’access prime time, al quale ha conferito una sferzata d’aria nuova mediante I Soliti Ignoti.

Amadeus e Giovanna Civitillo ad Affari Tuoi? L’ipotesi

Oltre al vincente format, Amadeus potrebbe approdare pure ad Affari Tuoi, proponendo una formula… familiare. Secondo quanto ipotizza il blog di Davide Maggio, è possibile che affianchi il presentatore la moglie Giovanna Civitillo.

Stando alle informazioni diffuse dal sito, Amadeus è già al lavoro sul progetto, tanto da aver già registrato una puntata pilota, utile a prendere le misure. Alla prima prova se ne aggiungerà una ulteriore, dove saranno definiti i vari dettagli. Da qui emergerà forse la decisione finale dei vertici di Viale Mazzini. Con il presentatore avrebbero allo show un volto nuovo e, al contempo, rassicurante.

La grande new entry è rappresentata dalla sua spalla, vale a dire la compagna nella vita Giovanna Civitillo. Dalle indiscrezioni emerse, la showgirl avrebbe contribuito alla realizzazione della puntata zero del format. In tal caso, faremmo un ‘tuffo nel passato’, ai fasti de L’Eredità, quando i due finirono per conoscersi e innamorarsi.

I prossimi palinsesti del servizio pubblico avranno Amadeus al centro dell’azione, che ha dato la propria disponibilità a guidare l’Eurovision Song Contest. Come da regolamento, la kermesse terrà luogo in Italia, Paese di provenienza dei vincitori della scorsa edizione: i Maneskin, usciti trionfanti a Rotterdam. Sulle serate speciali intitolate Figli delle Stelle – in onda dall’Arena di Verona – Amedeo Sebastiani ha già dato la sua parola. Improbabile, invece, un coinvolgimento a Sanremo 2022: il no è apparso definitivo e senza deroghe, sebbene i giochi siano ancora ufficialmente aperti.