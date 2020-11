Dopo quasi quattro anno di assenza, su Rai Uno a gennaio 2021 torna Affari Tuoi: a condurre il game show è Carlo Conti.

Il 17 marzo del 2017 su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi. Ultima almeno fino a ora. Il celebre game show è infatti pronto a tornare in una veste completamente differente: non sarà più il programma collocato nella fascia tra il TG1 e la prima serata, ma sarà per sei serate lo show del sabato sera di Rai Uno. A condurre il programma, così come molti di quelli di punta del primo canale Rai, sarà Carlo Conti.

Affari Tuoi 2021: il regolamento del programma

L’edizione di Affari Tuoi che inizierà a gennaio sarà diversa da quelle che abbiamo visto negli scorsi anni. La prima novità riguarda i concorrenti: non ce ne sarà solamente una alla volta a giocare, ma saranno in due. Non due sconosciuti ma coppie di futuri sposi che sperano di costruirsi un futuro anche grazie alle vincite nel programma.

Carlo Conti

Ovviamente restano gli iconici pacchi, simbolo del programma, ma ad aprirli non saranno dei rappresentati delle venti regioni italiane, come eravamo abituati, ma una serie di personaggi noti che saranno ospiti nelle varie serate.

Affari Tuoi: i conduttori del programma

Come detto in precedenza, il presentatore di questa nuova edizione di Affari Tuoi sarà Carlo Conti: per il conduttore toscano sarà la prima volta alla guida del game show.

Come gli spettatori di Rai 1 ricorderanno, le prime due edizioni, che ebbero un successo straordinarie tanto che ogni puntata era vista in media da circa 10 milioni di spettatori, erano state condotte da Paolo Bonolis. Poi, nella terza stagione, si erano alternati Pupo e Antonella Clerici.

La quarta e la quinta stagione erano state invece presentate da Flavio Insinna, che aveva lasciato il timone dalla sesta alla decima stagione a Max Giusti prima di tornare alla guida del programma per le ultime quattro edizioni.