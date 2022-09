Grande attesa per la puntata odierna del GF Vip: Adriana Volpe sarà protagonista con un doppio ruolo molto importante…

Un confronto con Sonia Bruganelli e una sorpresa al suo grande amici Giovanni Ciacci. C’è grande attesa per la puntata odierna del GF Vip che vedrà protagonista Adriana Volpe. Un ritorno con i fiocchi al reality per la nota conduttrice tv che, stando alle prime anticipazioni, avrà quindi una doppia “missione” nello show odierno.

Adriana Volpe torna al GF Vip: ecco cosa farà

ADRIANA VOLPE

Secondo le prime anticipazioni si ipotizzava per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip il ritorno di Adriana Volpe con un doppio importante ruolo. In primis ritorvare Sonia Bruganelli per una sorta di “resa dei conti”, e poi per dare sostegno a Giovanni Ciacci facendogli una gradita sorpresa.

Indiscrezioni che sono state confermate anche da Alfonso Signorini che è apparso nelle anticipazioni dello stesso account ufficiale del GF: “Questa sera ci sarà un ritorno graditissimo e inaspettato. Torna Adriana Volpe! Tra l’altro si rivedrà con Sonia Bruganelli. Ma la ragione del suo ritorno non è questo. Lei vuole dare sostegno ad un suo grandissimo amico che è Giovanni Ciacci. I due sono legatissimi da una vita […]”.

Insomma, al GF VIp di questa sera ce ne saranno delle belle. E siamo sicuri che non sarà solo la Volpe a dare spettacolo… Non resta che attendere ancora qualche ora e vedere cosa accadrà.

Di seguito il post Instagram del Grande Fratello con le anticipazioni direttamente da Alfonso Signorini:

