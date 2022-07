Adriana Volpe torna alla conduzione di un programma tutto suo: l’indiscrezione la vorrebbe con Federico Lauri e Valeria Marini.

Una sorta di rivincita per Adriana Volpe dopo l’esclusione dal ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Per la showgirl, ecco arrivare un programma tutto suo in compagnia di altri due volti noti dello spettacolo. L’indiscrezione, rilanciata da Pipol TV, parla di un nuovo formato che la Volpe dirigerà con Federico Fashion Style e Valeria Marini con la quale ha un grande rapporto.

Adriana Volpe e il nuovo programma: cosa si sa

A quanto apre, per Adriana Volpe è arrivata, finalmente, una gioia personale. Nelle scorse settimane, la nota presentatrice era stata avvolta dalle polemiche e da tante chiacchiere a causa della mancata conferma come opinionista del Grande Fratello Vip.

Adesso, però, le cose sembrano poter presto cambiare. “Noi di Pipol, in anteprima, vi sveliamo i dettagli: a condurre questo nuovo format che porta il titolo di ‘In&Out’ sarà proprio Adriana Volpe, il ruolo di Federico Lauri sarà quello di ‘trasformare’ chi non si sente a suo agio tra la gente (una sorta di ‘Brutto anatroccolo?’, ndr) In ogni puntata il protagonista sarà uno sconosciuto al pubblico che, oltre ad avere l’occasione di raccontarsi senza filtri, avrà il privilegio di esser al centro di una serie di sorprese . Nel cast ci sarà anche Valeria Marini in un ruolo del tutto inedito e come sempre… ‘Stellare’. Le registrazioni inizieranno oggi, mercoledì 6 luglio, presso gli studi di Gold Tv su Roma”.

Sono queste le parole di Pipol TV a proposito del futuro ruolo da conduttrice della Volpe. Non resta che attendere conferme dai diretti interessati ed eventualmente augurar loro buona fortuna…

Di seguito il post Instagram di Pipol TV con l’indiscrezione relativa ai tre volti noti della televisione italiana:

