Noto come il “Danny DeVito” italiano, l’attore Luis Molteni, all’anagrafe Gianluigi Molteni, si è spento all’età di 74 anni il 28 febbraio 2024. Con alle spalle 45 anni di brillante carriera nel mondo dello spettacolo, l’attore è stato ricordato da amici e colleghi che hanno rivolto un dolce saluto al compianto attore.

Luis Molteni: il saluto dei suoi colleghi

Il suo talento straordinario e la sua personalità affabile lo hanno reso amatissimo sia dal pubblico che dai suoi colleghi.

L’istituto mutualistico del Nuovo Imaie lo ricorda con affetto, sottolineando il suo aspetto simile a Danny DeVito e il suo amore per il teatro e il cinema. La pagina X (Twitter) dell’istituto ha condiviso un post dedicato al compianto attore: “ADDIO A LUIS MOLTENI Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito “de noantri”, il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema. Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì. Tu intanto, caro Luis, goditi il viaggio

I tuoi amici del @NUOVOIMAIE“.

Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde una delle sue figure più amate e rispettate. Luis Molteni rimarrà per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere il palcoscenico e lo schermo con lui.

Luis Molteni: una carriera lunga 45 anni

Molteni ha incantato il pubblico con ruoli memorabili in una vasta gamma di film, tra cui “Arti Mestieri”, “Igloo” e “La guerra dei Roses”. La sua versatilità è stata evidente anche sul palcoscenico, dove ha brillato in spettacoli come “Il principe abusivo” e “Romeo è Giulietta”.



Originario di Seregno, Molteni ha lavorato con alcuni dei registi più rinomati d’Italia, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione dei suoi colleghi. La sua presenza sul grande schermo e sul palcoscenico è stata una costante fonte di ispirazione per generazioni di artisti emergenti.