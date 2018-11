5 curiosità su Iva Zanicchi: i gossip e la vita privata dell’Aquila di Ligonchio

Scopriamo cosa c’è da sapere su Iva Zanicchi: i furti, le battute di Benigni e altre curiosità sulla famosa cantante italiana.

Classe 1940, Iva Zanicchi è una delle pietre miliari della musica italiana. La sua voce unica le è valsa il soprannome di Aquila di Ligonchio, e in seguito la sua grande simpatia e la sua verve le hanno concesso un ampio spazio nel mondo televisivo. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla cantante attraverso cinque curiosità!

5 curiosità su Iva Zanicchi

– Ha dichiarato di essere stata derubata 7 volte, e ha raccontato a Verissimo: “Ho messo un cartello grande fuori dal cancello. Ho scritto ‘Avete rubato tutto, non ci sono più cose di valore. Se volete vi posso fare una spaghettata, entrate pure… ma non c’è più niente da rubare.“

– Ha rivelato che durante un suo viaggio negli Stati Uniti con Gianni Morandi ha ricevuto un’avance da parte di Frank Sinatra, e che lei avrebbe volentieri accettato se non fosse stato per suo marito, a cui era già legata.

– Ha posato per PlayBoy ma ha poi rivelato di essersi pentita di aver posato senza veli, e per questo avrebbe tentato di comprare tutte le copie in circolazione.

– Si è considerata “danneggiata” per alcune battute che Roberto Benigni ha fatto su di lei al Festival di Sanremo. “Roberto Benigni è un grande, può dire ciò che vuole, ma quando è andato a raccontare la storia di me e Berlusconi che lo facevamo in macchina, beh, lì ha toccato vette di volgarità inaccettabili, una cosa indegna”, ha raccontato a Sorrisi e Canzoni.

– È cresciuta secondo il rigore cattolico della sua famiglia, e ha rivelato di essersi mantenuta casta fino al matrimonio, e cioè a 26 anni.

Iva Zanicchi: il marito e la vita privata

Nel 1967 sposa il produttore Antonio Ansoldi, da cui ha sua figlia Michela. Il matrimonio con Ansoldi però non dura, e nel 1976 i due divorziano. Dieci anni più tardi conosce il produttore Fausto Pinna che diventerà suo compagno di vita. Con Pinna, ha rivelato Iva Zanicchi, non si è mai voluta sposare ma lo considera ugualmente un marito.

“Noi non litighiamo mai, le uniche litigate vere le facciamo in cucina. Lui è sardo, e per 20 anni mi ha fatto mangiare sardo, ma io sono emiliana. Siamo poi arrivati a un compromesso: cuciniamo un po’ sardo e un po’ emiliano”, ha raccontato a Domenica Live.