300 di Zack Snyder è stato un vero successo di pubblico e critica. Trama, cast, curiosità: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Tra gli aventi storici più celebri che riguardano gli antichi greci c’è la battaglia della Termopili. Il merito non è solamente degli insegnanti e dei testi scolastici ma è anche di Zack Snyder che, nel 2007, ha portato nelle sale cinematografiche il film 300. Film che ha avuto un enorme successo conquistando sia la critica che il pubblico (e gli oltre 456 milioni di dollari di incassi ai botteghini di tutto il mondo nel sono la dimostrazione).

300: la trama e le curiosità

Il film racconta la storia di Leonida, re di Sparta che con coraggio si oppose ai persiani del re Serse. Con un manipolo di soli 300 soldati spartani ha affrontato in battaglio il molto più numeroso esercito persiano organizzando la resistenza nella stretta gola delle Termopili, in modo da annullare il più possibile la differenza numerica tra i due eserciti.

La pellicola contiene una serie di inesattezze dal punto di visto storico: nell’antica Sparta vi erano due re, non uno solo come mostrato nel film (al tempo di Leonida l’altro re era Leotichida). All’epoca della battaglia Leonida aveva 60 anni, ben di più rispetto a quanti ne dimostra nel film.

Gli Eofri non erano poi dei sacerdoti, come mostrato nella pellicola, ma dei senatori e non erano contrati alla guerra con i persiani. Nella realtà gli spartani non combattevano seminudi ma avevano delle particolari armature chiamate panoplie. Serse, inoltre, nella battaglia non utilizzò gli elefanti da guerra.

300: il cast del film

A interpretare il ruolo di Leonida in 300 è Gerard Butler. Nel casto del film sono poi presenti anche David Wenham, Lena Headey, Dominic West, Rodrigo Santoro, Michael Fassbender, Vincent Regan, Andrew Tiernan, Tom Wilson, Kelly Craig, Robert Maillet e Peter Mensah.

